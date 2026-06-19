Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
|Drohnen im Fokus
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19.06.2026 13:30:00
Schaeffler erschließt weiteres Geschäftsfeld in der Verteidigungsindustrie - Aktie fällt
Die Drohnen sollen in einem Werk des französischen Partners Delair in Frankreich produziert werden, teilte Schaeffler in Herzogenaurach mit. Zunächst sollen Drohnen des Typs Damocles und Abfangdrohnen des Typs Aspik hergestellt werden. Schaeffler wolle Komponenten liefern und dazu beitragen, die Produktion bei Delair für größere Ausstöße zu ertüchtigen.
Schaeffler gehört zu den weltweit zehn größten Zulieferunternehmen der Autoindustrie. Zuletzt hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die traditionellen Tätigkeitsfelder, etwa die Herstellung von Komponenten für klassische Autoantriebe, derzeit kein Wachstum generieren. Schaeffler will deshalb neue Geschäftsfelder erschließen - unter anderem bei der Herstellung von Komponenten für humanoide Roboter, in der Raumfahrt sowie in der Rüstungsindustrie.
Die Schaeffler-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,34 Prozent auf 8,92 Euro.
HERZOGENAURACH (dpa-AFX)
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Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
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