Schaeffler hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Schaeffler lud am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 6,77 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,35 Milliarden USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 USD. Im Vorjahr hatten -0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,67 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 26,51 Milliarden USD ausgewiesen.
