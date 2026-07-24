Schaeffler India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Schaeffler India hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,80 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18,40 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 27,61 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at