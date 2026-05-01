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01.05.2026 06:31:29
Schaeffler India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Schaeffler India hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,20 INR, nach 16,10 INR im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,91 Prozent auf 25,86 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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