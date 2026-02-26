Schaeffler India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Schaeffler India hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,60 INR. Im Vorjahresviertel waren 15,20 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,53 Prozent auf 27,24 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 73,60 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Schaeffler India ein EPS von 60,10 INR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 96,86 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 82,04 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

