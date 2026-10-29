Schaeffler India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Schaeffler India hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22,30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler India 30,89 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at