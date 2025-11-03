Schaeffler India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Schaeffler India hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,50 INR, nach 15,10 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,04 Prozent auf 24,35 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at