Schaeffler mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Schaeffler hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,23 Prozent auf 5,83 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,96 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at