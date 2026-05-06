Schaeffler öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Schaeffler hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 EUR je Aktie gewesen.

Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at