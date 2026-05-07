Schaeffler präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Schaeffler ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Schaeffler die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 6,74 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at