Schaeffler: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Schaeffler ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Schaeffler die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,32 Prozent auf 5,90 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 5,92 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at