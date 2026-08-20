Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
|Batteriesysteme
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20.08.2026 16:13:00
Schaeffler und CATL planen gemeinsame Batterie-Management-Systeme - Aktie schwächelt
"Durch unsere Partnerschaft mit CATL wollen wir ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio für den europäischen Markt und darüber hinaus aufbauen", sagte Schaeffler-Vorstandsmitglied Thomas Stierle. Damit solle langfristiger Mehrwert für globale und für chinesische Automobilhersteller entstehen, die international expandieren.
Schaeffler verweist auf seine Erfahrung mit der Entwicklung von Hard- und Software über Systemintegration bis hin zur Serienproduktion in Europa. CATL bringe seine Fähigkeiten in der Zelltechnologie, der Entwicklung von Batteriesystemen und der Fertigung großer Produktionsmengen ein.
Die Schaeffler-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,41 Prozent tiefer bei 7,31 Euro.
/stw/stk
HERZOGENAURACH/NINGDE (dpa-AFX)
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