Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159

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Batteriesysteme 20.08.2026 16:13:00

Schaeffler und CATL planen gemeinsame Batterie-Management-Systeme - Aktie schwächelt

Schaeffler und CATL planen gemeinsame Batterie-Management-Systeme - Aktie schwächelt

Der Autozulieferer Schaeffler will mit dem chinesischen Akkuspezialisten CATL Systeme zum Batterie-Management für Autobauer aus Europa entwickeln.

Beide Unternehmen hätten eine Absichtserklärung zur Erweiterung ihrer Zusammenarbeit vereinbart, teilte Schaeffler am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Diese solle künftig auch die Entwicklung sogenannter Integrated-Powerbox-Lösungen umfassen, die eine enge Integration von Hochvolt-Elektronik und elektromechanischen Systemen ermöglichen.

"Durch unsere Partnerschaft mit CATL wollen wir ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio für den europäischen Markt und darüber hinaus aufbauen", sagte Schaeffler-Vorstandsmitglied Thomas Stierle. Damit solle langfristiger Mehrwert für globale und für chinesische Automobilhersteller entstehen, die international expandieren.

Schaeffler verweist auf seine Erfahrung mit der Entwicklung von Hard- und Software über Systemintegration bis hin zur Serienproduktion in Europa. CATL bringe seine Fähigkeiten in der Zelltechnologie, der Entwicklung von Batteriesystemen und der Fertigung großer Produktionsmengen ein.

Die Schaeffler-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,41 Prozent tiefer bei 7,31 Euro.

/stw/stk

HERZOGENAURACH/NINGDE (dpa-AFX)

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Schaeffler-Aktie verliert zweistellig: Mittelfristziele nach unten revidiert

Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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