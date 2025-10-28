Schaeffler Aktie
Schaeffler wird nach besserem Quartal zuversichtlicher für Finanzmittel
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler erwartet nach einem überraschend guten Quartal ein besseres Abschneiden beim freien Mittelzufluss in diesem Jahr. So dürfte der sogenannte Free Cashflow vor Zahlungen für Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen nun zwischen 0 und 200 Millionen Euro Zufluss liegen, hieß es vom SDAX-Konzern aus Herzogenaurach am Dienstag überraschend. Bisher hatte Unternehmenschef Klaus Rosenfeld im besten Fall ein ausgeglichenes Abschneiden erwartet, im schlechteren Fall wären 200 Millionen abgeflossen. Die Aktie gewann über 4 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit April 2023.
Im dritten Quartal erzielte der Konzern dank besserer Profitabilität und einem strikten Management des Betriebskapitals laut vorläufigen Zahlen 175 Millionen Euro Plus nach 364 Millionen Euro Abfluss ein Jahr zuvor. Analysten hatten lediglich mit 110 Millionen Euro Zufluss in die Kassen gerechnet.
Der Umsatz wuchs währungsbereinigt um 1,3 Prozent, Experten hatten dem Unternehmen zufolge aber mit einem halben Prozent Rückgang gerechnet. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern legte um einen Prozentpunkt auf 4,5 Prozent zu und überraschte damit ebenfalls positiv. Bei Umsatz und operativer Marge bleibt Schaeffler bei den bisherigen Jahreszielen eines deutlichen währungsbereinigten Wachstums und einer Marge von 3 bis 5 Prozent./men/stk
