Schaeffler zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Schaeffler stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,310 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 5,81 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 5,83 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at