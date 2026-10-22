Manchester United Aktie
WKN DE: A1J2MK / ISIN: KYG5784H1065
|
22.10.2026 08:45:38
'Schande': Wirbel um United-Kapitän nach Kritik an Trainer
COMO (dpa-AFX) - Nach der Blamage von Como kritisiert Manchester Uniteds (Manchester United) Kapitän Bruno Fernandes die Taktik des Trainers - und löst damit deutliche Reaktionen aus. "Dass Bruno Fernandes so etwas tut, ist wirklich eine Schande", schimpfte Ex-Nationalspieler Jamie Carragher. Der Portugiese habe eine "furchtbare Einstellung" und sei nicht das, "was ein Kapitän von Manchester United sein sollte".
Nach dem 1:4 beim italienischen Emporkömmling sprach Fernandes die seiner Meinung nach taktischen Verfehlungen von Trainer Michael Carrick an. "Es war die Entscheidung des Trainer-Teams, nicht Mann gegen Mann zu pressen und dahinter etwas Raum zu lassen", sagte der 32-Jährige. "Welches System und welche Taktik man auch immer spielt - wenn du nicht läufst, dann wirst du nicht gewinnen."
Mäßige United-Saison
Fernandes selbst war in der 67. Minute ausgewechselt worden. Seine anschließende Schelte kritisierte auch Ex-Nationalspieler Joe Cole. "Wenn du Kapitän von Manchester United bist, kannst du nicht herauskommen und die Taktik infrage stellen", sagte der TV-Experte.
Der frühere United-Spieler Carrick hatte den Club in der vergangenen Saison zurück in die Champions League geführt und war vom Interims- zum Cheftrainer aufgestiegen. In dieser Spielzeit läuft es jedoch bislang nicht gut, der Druck auf Carrick nimmt zu. In der Königsklasse verbucht United einen Sieg aus drei Spielen. In der Premier League liegt man mit nur einem Sieg aus sieben Spielen auf Platz 13./bat/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manchester United
|
22.10.26
|'Schande': Wirbel um United-Kapitän nach Kritik an Trainer (dpa-AFX)
|
22.10.26
|'Inakzeptabel': United-Krise spitzt sich zu - Villa makellos (dpa-AFX)
|
14.10.26
|WDH/Behörde: Englands Fußball steht vor finanziellem Desaster (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Behörde: Englands Fußball steht vor finanziellem Desaster (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Manchester-United-Star attackiert Vereinsspitze: 'Ich erwarte mehr' (dpa-AFX)
|
22.09.26
|Ausblick: Manchester United zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.06.26
|Manchester United-Aktie schießt hoch - Spekulationen über Glazer-Aus (dpa-AFX)
|
26.05.26
|Ausblick: Manchester United vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Manchester United
Aktien in diesem Artikel
|Manchester United
|18,47
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.