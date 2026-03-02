|
02.03.2026 15:04:38
Scharfe Kritik an Tankstellen: Verfrühte Preiserhöhungen
BERLIN (dpa-AFX) - Aus der SPD kommt scharfe Kritik an Tankstellenbetreibern, die wegen des Iran-Kriegs die Spritpreise erhöht haben. "Was wir an vielen Tanksäulen in unserem Land erleben, ist schlicht und ergreifend Abzocke!", sagte der Sprecher der realpolitisch orientierten SPD-Seeheimer, Esra Limbacher. Benzin und Diesel, die jetzt verkauft würden, seien überwiegend zu deutlich niedrigeren Rohölpreisen eingekauft worden. Einfach in Erwartung steigender Preise schon jetzt Aufschläge zu verlangen, sei nicht akzeptabel.
Zwischen Rohölmarkt und Zapfsäule lägen normalerweise mehrere Wochen Verzögerung, betonte Limbacher. "Es ist inakzeptabel, wenn geopolitische Unsicherheiten als Vorwand für überzogene Margen genutzt werden." Wer steigende Weltmarktpreise sofort weitergebe, müsse das auch mit sinkenden Preisen tun./tam/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: Dow schwächer -- ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Der Dow verbucht vorbörslich deutliche Verluste. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.