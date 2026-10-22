Schätzer: Steuereinnahmen ziehen bis 2030 etwas an

BERLIN (dpa-AFX) - Bund, Länder und Kommunen können wegen der besseren Konjunktur in den kommenden Jahren mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Frühjahr angenommen. Für 2027 ergibt die Steuerschätzung nach Angaben des Finanzministeriums 10,9 Milliarden mehr als bisher erwartet./tam/DP/stk