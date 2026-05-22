SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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22.05.2026 20:30:54
"Schauen Sie nicht auf mich": Warsh übernimmt Fed und Trump gibt sich kurz milde
Trump ist am Ziel und hat seinen Wunschkandidaten an der Spitze der Notenbank bekommen. Bei der Amtseinführung ist er bemüht, sich neutral beim Thema Zinsen zu geben. Doch den neuen Währungshüter lässt er durchaus wissen, was er sich wünscht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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