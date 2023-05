Schauma Zeit ist Familienzeit! 2023 feiert Schauma erneut die Schauma Family Days

Es ist Schauma Zeit! Schauma veranstaltet in diesem Sommer erneut die Schauma Family Days – in vier Spaßbädern deutschlandweit. Denn Schauma möchte auch in diesem Jahr Quality Time mit der Familie und den verantwortungsvollen Umgang mit und im Wasser in den Fokus rücken und Hürden, denen Familien noch immer ausgesetzt sind, wenn es um das Thema Schwimmen geht, minimieren. Mit den Schauma Family Days macht Schauma deutlich: Schauma Zeit ist Familienzeit.