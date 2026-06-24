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24.06.2026 13:18:00
SCHD Has Raised Its Dividend Every Year for 14 Straight Years. Here's Why That Matters to You.
The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) has raised its annual dividend every year since its 2011 inception. That's 14 consecutive years of dividend growth, a feat that few dividend ETFs can match.The other stats behind that streak are equally impressive:Many people associate dividend ETFs with above-average yields but lower total returns. The Schwab U.S. Dividend Equity ETF demonstrates you can have all three: high yield, dividend growth, and strong total returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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