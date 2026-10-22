Scheid Vineyards A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Scheid Vineyards A präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 13,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at