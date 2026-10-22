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22.10.2026 06:31:29
Scheid Vineyards A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Scheid Vineyards A präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 13,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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