Scherzender Kehl bestätigt Geldstrafe für Adeyemi

MARBELLA (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Geldstrafe für Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi nun auch offiziell bestätigt. Mit einem flapsigen Spruch berichtete Kehl davon, dass der Angreifer die Strafe nach seinem Ausraster beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach vor gut zwei Wochen sofort akzeptiert hat. "Er hat auch nicht mehr verhandelt", sagte Kehl im BVB-Trainingslager in Marbella.

Auf die genaue Höhe der Summe wollte Kehl nicht weiter eingehen. Diese soll im höheren fünfstelligen Bereich liegen. Adeyemi war gegen Gladbach nach schwacher Leistung und stark rot-gefährdet vorzeitig von Trainer Niko Kovac ausgewechselt worden. Kehl hatte den 23-Jährigen daran gehindert, in die Kabine zu flüchten.

Kehl: "Thema ist erledigt"

"Wir hatten das Gespräch, das lief in einem sehr guten Rahmen", sagte Kehl nun zur Unterredung, die wegen des Urlaubs aller Beteiligten unmittelbar nach dem Gladbach-Spiel nun erst im Trainingslager stattfand: "Das Thema ist erledigt."/lap/DP/jha