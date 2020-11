Scheuer gegen Schließung kleiner Flughäfen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich gegen die Schließung kleiner Flughäfen ausgesprochen und staatliche Hilfen für die Branche verteidigt. "Ich möchte, dass Struktur in Deutschland erhalten wird, die Flughäfen sind wichtig und sie sind momentan in einer schweren Krise", sagte der Minister in einem SWR-Interview am Freitag.

Er verwies zudem auf die hohe Wertschöpfung von Flughäfen, die in den vergangenen Jahren bei 27 Milliarden Euro gelegen habe. Nicht nur der, der einen Flughafen nutze, sondern etwa auch Ladenbesitzer seien in diesem Kreislauf vertreten, so Scheuer: "Wertschätzen wird man dann erst einen Flughafen, wenn er nicht mehr da ist."

Bei einem Spitzentreffen mit der Bundesregierung am Freitag hofft die in der Corona-Krise schwer angeschlagene Luftverkehrsbranche auf umfassende Nothilfen. Weil das Passagieraufkommen eingebrochen ist, strebt Scheuer ein milliardenschweres Rettungspaket etwa für Flughäfen an. Dazu laufen Verhandlungen mit dem Finanzministerium. Die Linke und der BUND sprachen sich dafür aus, unrentable Regionalflughäfen dicht zu machen. Die FDP dagegen forderte Scheuer auf, Gebühren, Entgelte und Steuern für die Branche deutlich zu senken./dba/DP/jha