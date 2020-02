Scheuer will in Städten Pakete mit U-Bahnen ausfahren lassen

BERLIN (Dow Jones)--Um den Lieferverkehr in den Städten zu verringern, hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagen, Pakete nachts mit U-Bahnen ausfahren zu lassen. "Ich wäre dazu bereit, ein Pilotprojekt mit einer Stadt zu machen, wo wir eine U-Bahn umbauen und eine spezielle Paket-U-Bahn daraus machen", sagte Scheuer den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Die U-Bahn könne ab 2.00 Uhr nachts fahren und die Güter in die einzelnen Stadtteile liefern, sagte der Minister. „Wir installieren Mikro-Hubs, von dort aus können die Lieferanten die Waren mit einem Elektro-Lastenfahrrad weitertransportieren." Unter Mikro-Hubs versteht man in diesem Zusammenhang ein Pakete-Zwischenlager an den U-Bahn-Haltestellen.

Nach den Vorstellungen des CSU-Politikers würde der automobile Lieferverkehr durch die neue Paket-U-Bahn um bis zu 20 Prozent reduziert werden. Das Bundesverkehrsministerium wolle neue Möglichkeiten aufzeigen, Mobilität und Logistik intelligent zu steuern.

