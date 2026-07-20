Schibsted ASA (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Schibsted ASA (B) hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,96 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21,82 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,70 Milliarden NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,69 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at