Schibsted ASA (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Schibsted ASA (B) veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,08 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 20,26 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,60 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 38,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schibsted ASA (B) 2,61 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at