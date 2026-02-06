Schibsted ASA (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Schibsted ASA (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,060 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,51 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 2,10 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,933 NOK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,55 Milliarden NOK erwartet.

Schibsted ASA (B) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,770 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 18,84 NOK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 6,32 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 24,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Schibsted ASA (B) 8,32 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,68 NOK und einen Umsatz von 6,32 Milliarden NOK beziffert.

