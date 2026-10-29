Schibsted ASA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Schibsted ASA hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 21,38 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,890 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,60 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at