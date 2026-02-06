Schibsted ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Schibsted ASA hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,89 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,060 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,20 Prozent auf 1,51 Milliarden NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,10 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,770 NOK beziffert. Im Vorjahr waren 18,84 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,08 Prozent zurück. Hier wurden 6,32 Milliarden NOK gegenüber 8,32 Milliarden NOK im Vorjahr generiert.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 4,68 NOK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 6,33 Milliarden NOK gerechnet.

Redaktion finanzen.at