Schibsted ASA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Schibsted ASA hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,91 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schibsted ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 21,82 NOK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,70 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,69 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at