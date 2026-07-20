Schibsted ASA Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Schibsted ASA Un hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 179,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at