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29.10.2026 06:31:29
Schibsted ASA Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Schibsted ASA Un hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 2,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 158,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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