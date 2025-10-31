Schibsted ASA Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Schibsted ASA Un hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,01 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 158,0 Millionen USD – eine Minderung von 35,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 243,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at