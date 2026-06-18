Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
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18.06.2026 06:30:15
Schindler Holding AG erhöht laufendes Aktienrückkauf- programm auf bis zu CHF 700 Mio
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Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Der Verwaltungsrat der Schindler Holding AG hat beschlossen, den Gesamtwert des laufenden Aktienrückkaufprogramms auf bis zu CHF 700 Mio. zu erhöhen.
Am 17. Oktober 2024 hat die Schindler Holding AG ein Aktienrückkaufprogramm für Namenaktien und Partizipationsscheine im Gesamtwert von bis zu CHF 500 Mio. angekündigt. Das Programm wurde im November 2024 aufgenommen und soll spätestens im November 2026 abgeschlossen werden. Der Rückkauf erfolgt über zweite Handelslinien an der SIX Swiss Exchange.
Mit sofortiger Wirkung wird das laufende Aktienrückkaufprogramm um bis zu CHF 200 Mio. erhöht. Der Gesamtwert des Programms beträgt damit neu bis zu CHF 700 Mio. Alle übrigen im Rückkaufinserat vom 5. November 2024 enthaltenen Angaben bleiben gültig.
Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die zurückgekauften Namenaktien und Partizipations-
Über Schindler
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Schindler Management AG
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Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41414453060
|E-Mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valorennummer:
|002463821
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2348574
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2348574 18.06.2026 CET/CEST
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