Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
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25.09.2026 06:30:13
Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung
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Schindler Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Per 1. Januar 2027 wird Dr. André Becker die Position des Chief Human Resources bei Schindler übernehmen und in die Konzernleitung eintreten.
André Becker verfügt über umfassende internationale Führungserfahrung in den Bereichen Human Resources, Unternehmensführung und Transformation. In seiner letzten Konzern-
Die Konzernleitung wird sich per 1. Januar 2027 wie folgt zusammensetzen: Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO und stellvertretende CEO), Matteo Attrovio (CIO), André Becker (CHR), Danilo Calabrò (Europe South), Donato Carparelli (CTO), Nitin Chalke (Asia Pacific), Patrick Hess (Europe North), Vikén Martarian (Americas and Escalators) sowie Meinolf Pohle (China).
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Schindler Management AG
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41414453060
|E-Mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valorennummer:
|002463821
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2405248
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2405248 25.09.2026 CET/CEST
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