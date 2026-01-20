|"Terroristische Tätigkeiten"
|
20.01.2026 15:02:38
Schlag gegen Starlink: Irans Behörden legen Tausende Empfänger lahm
Irans Staatsführung warf seinen Erzfeinden Israel und den USA abermals "terroristische Tätigkeiten" vor. Seit Tagen bezeichnet die Regierung die jüngsten Massenproteste gegen die autoritäre Politik als vom Ausland gelenkt.
Starlink im Iran verboten
Das Satelliten-Internet Starlink von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX basiert auf einem Netzwerk aus Tausenden Satelliten. Nutzer benötigen zum Empfang eine flache Antenne mit Routerfunktion.
Im Iran ist Starlink verboten. Etwa 50.000 Terminals sollen Schätzungen zufolge über Schmuggelwege ins Land gelangt sein. Nutzern drohen jahrelange Haftstrafen. Die Antennen brauchen freie Sicht zum Himmel, zudem lassen sich ihre Signale orten. Seit dem 8. Januar mit Ausbruch der jüngsten Massenproteste ist die Bevölkerung im Land vom Internet abgeschnitten.
/arb/DP/tih
TEHERAN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen: ATX und DAX geben letztlich kräftig nach -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich tiefer. Der Dow muss im Dienstagshandel einen Verlust hinnehmen. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.