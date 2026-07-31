SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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31.07.2026 12:55:00
Schlappe für Celonis: Kartellamt eröffnet kein Missbrauchsverfahren gegen SAP
Das Bundeskartellamt wird nach Vorermittlungen kein Verfahren gegen SAP eröffnen. Vorwürfe, dass SAP etwa den Datenzugang erschwere, ließen sich nicht erhärten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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