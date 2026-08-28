KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.08.2026 10:00:33
Schlappe für "Kriegsminister": US-Gericht stoppt Sperrung von KI-Firma Anthropic durch Pentagon
Wie weit darf das US-Militär beim Einsatz Künstlicher Intelligenz gehen? An dieser Frage entzündet sich ein heftiger Konflikt zwischen dem Pentagon und einem der führenden KI-Unternehmen. Nun bekommt der Streit eine neue Wendung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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