BSI Aktie
ISIN: INE446901014
|
03.01.2026 06:03:00
Schlappe für Softwarebauer: BSI darf Sicherheitskonzept als „auffällig“ rügen
Das Verwaltungsgericht Köln hat den Eilantrag eines Herstellers gegen eine drohende behördliche Warnung abgewiesen und die BSI-Informationsbefugnisse gestärkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
