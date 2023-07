Schlappe für Sunak bei britischen Nachwahlen weniger schlimm als erwartet

London (Reuters) - In Großbritannien ist ein wichtiger Stimmungstest vor der Parlamentswahl im kommenden Jahr für Premierminister Rishi Sunak nicht so schlecht ausgegangen wie befürchtet.

Seine Konservativen verloren bei Nachwahlen zwei wichtige Parlamentssitze, behielten aber unerwartet den alten Wahlkreis von seinem Vorgänger Boris Johnson. Das ergaben die in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Auszählungen der Stimmen. Das Ergebnis kommt einem Rückschlag für die oppositionelle Labour-Partei gleich. Trotzdem ist es immer noch der größte Erfolg bei Nachwahlen für Labour seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie konnte die bislang sicheren Parlamentssitze der Konservativen in Selby und Ainsty erobern.

Johnsons ehemaligen Wahlkreis Uxbridge und South Ruislip konnten die Konservativen mit einem Vorsprung von weniger als 500 Stimmen halten. Damit konnte Sunak verhindern, dass er der erste Regierungschef wurde, der seit mehr als einem halben Jahrhundert drei Nachwahlen an einem einzigen Tag verlor. Sunak muss nach einer Reihe von Skandalen um Johnson die Glaubwürdigkeit seiner Partei wieder herstellen. Johnson hatte sein Mandat im vergangenen Monat niedergelegt, nachdem ein Parlamentsausschuss zu dem Schluss gekommen war, er habe in der "Partygate"-Affäre während der Corona-Pandemie die Unwahrheit gesagt.

Der Regierung machen zudem die hohe Inflation, wirtschaftliche Stagnation, Streiks und die Krise des staatlichen Gesundheitswesens zu schaffen. Sunaks Konservative liegen in den Meinungsumfragen 20 Prozentpunkte hinter Labour. Die Niederlage in Uxbridge nährt jedoch Zweifel daran, ob der Vorsprung in Umfragen auch in parlamentarische Mehrheit umgemünzt werden kann.

Außer in Uxbridge war auch im Wahlkreis Selby und Ainsty abgestimmt worden. Dort war der konservative Abgeordnete Nigel Adams aus Solidarität mit Johnson zurückgetreten. David Warburton hatte seinen Wahlkreis Somerton und Frome im Südwesten Englands zur Verfügung gestellt, nachdem ihm sexuelle Belästigung sowie der Konsum von Kokain vorgeworfen worden waren.

