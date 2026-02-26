Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.02.2026 16:15:00
Schlappe für WhatsApp: Landgericht Berlin verbietet Datentransfer an Facebook
Das Landgericht Berlin hat der Weitergabe von WhatsApp-Nutzerdaten an den Mutterkonzern Meta enge Grenzen gesetzt und die Einwilligungspraxis von 2016 gerügt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
