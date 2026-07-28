Schlatter stärkt die Unternehmensführung für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung

Schlieren, 28. Juli 2026. Der Verwaltungsrat der Schlatter Industries AG hat Veränderungen in der Geschäftsleitung beschlossen und damit die langfristige Nachfolgeplanung für die operative Führung des Unternehmens umgesetzt.

Herr Werner Schmidli wird seine Funktion als Chief Executive Officer (CEO) per 31. Juli 2026 niederlegen. Nach vielen Jahren in verantwortungsvollen Führungsfunktionen und in enger Abstimmung mit dem Verwaltungsrat wurde der richtige Zeitpunkt für einen geordneten Generationenwechsel in der operativen Führung festgelegt. Der Verwaltungsrat dankt Werner Schmidli für sein grosses Engagement sowie seinen bedeutenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der Schlatter Gruppe während seiner langjährigen Tätigkeit.

Mit Wirkung per 1. August 2026 übernimmt Herr Daniel Zappa, bisher Chief Sales Officer (CSO), die Funktion des Chief Executive Officer (CEO) der Schlatter Gruppe.

Daniel Zappa ist seit vielen Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb der Schlatter-Gruppe tätig. Er verfügt über umfassende Kenntnisse der internationalen Märkte, der Kunden sowie der Technologien und Prozesse des Unternehmens. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Daniel Zappa die nächste Phase der Unternehmensentwicklung erfolgreich gestalten und die bereits angekündigten strategischen Initiativen konsequent weiterführen wird.

Im Zuge dieser Nachfolgeregelung übernimmt Roger Widmer per 1. August 2026 die Funktion des Chief Sales Officer (CSO) und wird Mitglied der Geschäftsleitung.

Roger Widmer gehört der Schlatter Gruppe seit mehr als zwanzig Jahren an und ist heute als Leiter Projekt- und Produktmanagement als auch als stellvertretender Chief Sales Officer (CSO) tätig. Er verfügt über langjährige internationale Erfahrung im globalen Vertrieb, Projektmanagement und Produktmanagement.

Mit dieser internen Nachfolgelösung setzt Schlatter konsequent auf erfahrene Führungspersönlichkeiten aus den eigenen Reihen. Die neue Führungsorganisation gewährleistet Kontinuität und schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung der strategischen und organisatorischen Weiterentwicklung des Unternehmens.

Die bisher kommunizierte Strategie sowie die finanziellen Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert.

Kontakt

Michael Hauser

Präsident des Verwaltungsrats

Schlatter Industries AG

Telefon: +41 792513282

E-Mail: Michael.Hauser@Swissonline.ch

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