31.05.2026 06:56:38

Schlechte Wahlergebnisse lassen Einnahmen der FDP sinken

BERLIN (dpa-AFX) - Die schlechten Wahlergebnisse der FDP mindern auch deren Einnahmen und zehren an ihrem Vermögen. Aktuell fehlten den Liberalen rund 3,5 Millionen Euro aus der staatlichen Teilfinanzierung der Parteien, teilte Bundesschatzmeister Michael Link beim Parteitag in Berlin mit. Das Reinvermögen der FDP sei von 8,7 Millionen Euro Ende 2024 auf etwa 7,7 Millionen Euro Ende 2025 gesunken.

Parteien erhalten aus staatlichen Mitteln unter anderem Geld für ihre Wählerstimmen bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen. Die Zuwendungen betragen derzeit 1,21 Euro für die ersten vier Millionen Wählerstimmen und 0,99 Euro für jede weitere Stimme.

FDP verzeichnet 2025 hohe Spendeneinnahmen

Profitiert hat die FDP nach Links Angaben im vergangenen Jahr von hohen Spendeneinnahmen von 9,5 Millionen Euro. Damit habe der Wahlkampf für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar 2025 voll finanziert werden können.

Den eingeschlagenen Sparkurs müsse die FDP auch in den kommenden Jahren beibehalten, forderte der Bundesschatzmeister. Er nannte die Vermögenslage der FDP zwar gut, warnte aber, dass Vermögen nicht Liquidität bedeute. Die Partei müsse sich daher in naher Zukunft Gedanken über eine Modernisierung der innerparteilichen Finanzstruktur machen./sk/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 22
06:40 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06:31 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.05.26 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen