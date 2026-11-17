Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
17.11.2026 07:00:00
"Schlechtes Karma": Wie die Deutsche Bank die Signa durchschaute und letztlich doch akzeptierte
Benko und Signa waren für die Bank lange ein rotes Tuch. Doch mit persönlichen Kontakten und viel Nachdruck wurde das Unternehmen offenbar doch noch KundeWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:29
|Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef stellt sich hinter Sewing (dpa-AFX)
|
12:26
|Verluste in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
11:30
|ROUNDUP: Kontrollen missachtet? Schwere Vorwürfe gegen Deutsche Bank (dpa-AFX)
|
10:07
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
09:47
|Deutsche Bank: Aktienkurs bricht nach Datenleak ein (Spiegel Online)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|31,63
|-2,78%