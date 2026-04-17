Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
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17.04.2026 17:52:51
Schlechtes Ostergeschäft: Lindt senkt seine Schokoladenpreise
Nachdem bereits Discounter mit ihren Eigenmarken vorgelegt haben, zieht nun ein großer Markenhersteller nach: Lindt senkt seine Schokoladenpreise deutlich. Auch für das Weihnachtsgeschäft gibt es bereits eine Ankündigung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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17.04.26
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Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
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|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
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