Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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02.08.2026 15:02:00
Schleichwerbung auf Instagram: 37.000 Euro Bußgeld für Beauty-Influencerin
Die Medienanstalt Baden-Württemberg zieht Konsequenzen aus unzureichenden Werbelabels und verhängt ein hohes Bußgeld gegen Hanadi Diab, die Insolvenz anmeldete.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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30.07.26
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30.07.26