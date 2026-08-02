Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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02.08.2026 15:02:00

Schleichwerbung auf Instagram: 37.000 Euro Bußgeld für Beauty-Influencerin

Die Medienanstalt Baden-Württemberg zieht Konsequenzen aus unzureichenden Werbelabels und verhängt ein hohes Bußgeld gegen Hanadi Diab, die Insolvenz anmeldete.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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