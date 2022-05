Schleswig-Holstein: SSW-Spitzenkandidat Harms zu Gesprächen mit der CDU bereit

KIEL (dpa-AFX) - Der Spitzenkandidat des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW), Lars Harms, hat sich offen für Gespräch mit der CDU gezeigt. "Wir haben immer gesagt, wir stehen für Gespräche offen", sagte Harms am Sonntagabend in der ARD. "In einer Demokratie sollte eine demokratische Partei nie nein sagen, sondern immer sagen: Wir gucken uns das an, wir schnacken miteinander." Es gebe jetzt alle möglichen Parteien, die mit der CDU koalieren könnten. "Das liegt jetzt an Daniel Günther, für wen er sich denn entscheidet." Der SSW freut sich über das voraussichtlich beste Wahlergebnis seit Gründung der Partei. In den Hochrechnungen liegt die Partei aktuell bei rund 6 Prozent./xx/DP/men