Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 15:21:39

Schlichtung bei Lufthansa ohne Einigung beendet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa sind die Schlichtungsgespräche mit der Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" ergebnislos beendet worden. Die beiden als Schlichter benannten Ex-Ministerpräsidenten Roland Koch und Bodo Ramelow verzichteten zunächst auf eigene Lösungsvorschläge, wie beide Seiten übereinstimmend intern berichten. Erneute Streiks der Piloten drohen aber derzeit nicht, weil neben der nun gescheiterten Schlichtung eine thematisch weiter gefasste Mediation zwischen den Parteien noch läuft.

Dieses Vermittlungsgespräch hinter verschlossenen Türen enthält neben tarifpolitischen Themen auch strategische Fragestellungen etwa zur möglichen Entwicklung der Kerngesellschaft Lufthansa. Daran hängen nicht zuletzt die Karrierechancen der Piloten wie auch der separat verhandelnden Flugbegleiter.

Schlichtungsergebnisse nicht mehr als Notanker

Es ist weiterhin möglich, dass in der Mediation der Gesamtkonflikt zwischen Unternehmen und Crews beigelegt wird. Die Schlichter haben den Verlautbarungen zufolge angeboten, am weiteren Prozess teilzunehmen. Es ist nun aber nicht mehr möglich, bei einem Scheitern der Mediation auf Ergebnisse der Schlichtung zurückzufallen.

In den Tarifverhandlungen geht es um Fragen der Altersversorgung und des Gehalts in verschiedenen deutschen Flugbetrieben des Lufthansa-Konzerns. Für die bereits im April geschlossene Airline Lufthansa Citylines will die Gewerkschaft VC einen Sozialplan erstreiten. Hinter dem Konflikt um hohe Produktionskosten bei der Stammgesellschaft steht auch die Strategie des Vorstands, Flugzeuge und damit Crews in Flugbetriebe zu verlagern, in denen niedrigere Tarifbestimmungen gelten.

Der Konflikt schwelt schon länger. Die VC hat ihre Mitglieder im laufenden Jahr bereits an sieben Tagen zu Streiks aufgerufen. Auch während des Festakts zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa im April fielen hunderte Flüge aus./ceb/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lufthansa AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AG

mehr Analysen
21.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Lufthansa Buy UBS AG
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 7,00 -1,49% Lufthansa AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:33 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen