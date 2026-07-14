IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
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14.07.2026 21:23:00
Schlimmster Tag für IBM-Aktie
Unerwartet verlautbart der IBM-Chef Finanzzahlen. Sie sind schlechter als erwartet. Die Aktie stürzt schlimm wie noch nie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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