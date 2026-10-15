Schloss Bangalore gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Schloss Bangalore hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,58 Prozent auf 4,12 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2,20 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,86 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at